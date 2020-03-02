Египет объявил об обнаружении нового коронавируса у иностранного гражданина

КАИР, 2 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и народонаселения Египта объявило в понедельник об обнаружении случая заражения новым коронавирусом у иностранного гражданина.

"Положительный результат дал тест на вирус COVID-19, взятый у находящегося в стране иностранного гражданина, - говорится в заявлении ведомства, которое приводит издание Al Youm Al Sabea. - Заболевший направлен на карантин, ему оказывается необходимая медицинская помощь".

Это второй случай заражения новым коронавирусом в Египте. Первый был выявлен 14 февраля у гражданина Китая, у которого, как тогда заявлял Минздрав, был обнаружен вирус без симптомов заболевания. После проведения 14-дневнего карантина и подтвержденных отрицательных тестов китаец вышел из карантина.