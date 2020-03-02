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Распространение коронавируса нового типа

Власти Мехико заявили о возможности отмены массовых мероприятий из-за коронавируса

Они могут пойти на такой шаг, если число заболевших будет расти

МЕХИКО, 2 марта. /ТАСС/. Власти Мехико пока не собираются отменять массовые мероприятия, несмотря на появление первых заразившихся коронавирусом нового типа, но могут пойти на такой шаг, если число заболевших будет расти. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум.

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К настоящему времени на всей территории Мексики специалисты выявили пять инфицированных коронавирусом, во всех случаях заражение произошло за пределами страны. По словам Шейнбаум, пациенты изолированы и находятся под наблюдением врачей, а заболевание у них протекает в легкой форме. "Если заразившихся станет больше, то будут приняты другие меры, в том числе отмена массовых мероприятий", - сказала она.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 28 февраля заявил, что страна располагает необходимыми ресурсами для борьбы с распространением коронавируса, и призвал не сеять панику.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес МануэльРаспространение коронавируса нового типа
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