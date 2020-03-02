В Биробиджане приступили к реализации проекта "Школа Юного эколога"

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. В Биробиджане в понедельник началась реализация проекта "Школа Юного эколога". Об этом сообщила ТАСС руководитель проекта, заведующая кафедрой географии, экологии и природоохранного права ПГУ имени Шолом-Алейхема Ирина Ревуцкая.

Она уточнила , что проект реализуется на средства президентского гранта, его цель - разъяснение школьникам, как правильно питаться. "Всего в проекте примут участие 16 групп подростков, в каждой из которых по 25 человек. Сначала в каждой группе мы проведем по две лекции-беседы, объясним, чем могут быть вредны продукты, как их потребление влияет на организм, далее в каждой группе проведем деловую игру и три мастер-класса, в процессе которых ребята смогут самостоятельно протестировать продукты при помощи тестеров. Через практические занятия мы планируем вызвать интерес к вопросу правильного питания", - сказала она.

По словам Ревуцкой, "многие дети и сейчас знают о существовании вредных и полезных продуктов, но не понимают, чем некачественная еда может навредить именно им". Руководитель проекта отметила, что разговоров о правильном питании недостаточно, школьникам необходимо самим участвовать в исследованиях и на практике изучать качество еды и воды.

"Мы выбирали тестеры, которые просты в использовании, чтобы дети могли провести свои небольшие исследования в домашних условиях, на тех продуктах, которые входят в их ежедневный рацион", - пояснила Ревуцкая.

Работать с подростками будут четыре опытных педагога, которые понимают, как заинтересовать школьников, как организовать занятия и сделать их наиболее наглядными и эффективными.

Победители конкурса 2020 года

Всего победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали 2017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей. Прием заявок на второй конкурс начнется 26 февраля.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.