Путин поздравил Горбачева с 89-летием

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил бывшего президента СССР, главу международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачева с 89-летием. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Вас по праву считают опытным, авторитетным политиком и государственным деятелем, человеком, сыгравшим значимую роль в отечественной и мировой истории, - отметил Путин. - Важно, что Вы и сегодня много трудитесь, уделяете неустанное внимание значимой общественной работе, воплощаете в жизнь востребованные гуманитарные проекты".

Президент пожелал Горбачеву доброго здоровья и успехов.

Михаил Сергеевич Горбачев - российский политический и государственный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), первый и единственный президент СССР (1990-1991). Лауреат Нобелевской премии мира (1990).