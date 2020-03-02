Частичный перевод богослужения на современный русский язык поддерживают 75% православных

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Три четверти православных россиян поддерживают предложение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о частичной русификации богослужения, с которым он выступил в декабре прошлого года. Такие данные содержатся в результатах опроса, опубликованных в понедельник на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

20 декабря 2019 года патриарх Кирилл, выступая на заседании Епархиального собрания Москвы, заявил, что проведение некоторых элементов церковных служб, особенно затруднительных для понимания прихожан, допустимо на русском языке вместо церковнославянского.

"Инициативу патриарха Кирилла о частичной русификации богослужения, озвученную им в конце 2019 года, в той или иной степени поддерживают 75% православных россиян", - отмечается в сообщении. Согласно данным опроса, 29% поддерживают эту идею полностью, и 46% - "скорее поддерживают".

30% опрошенных православных верующих заявили, что с большей охотой будут посещать храмы, где богослужение ведется на русском языке. Для такого же количества респондентов не имеет значения, на каком языке - русском или церковнославянском - совершается богослужение. 21% предпочел бы ходить храмы, где служба проходит отчасти на русском, отчасти на церковнославянском, а 15% - только на церковнославянском.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 февраля. Методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров были опрошены 1600 россиян в возрасте от 18 лет из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.