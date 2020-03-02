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Распространение коронавируса нового типа

В Иране умер высокопоставленный чиновник, заразившийся коронавирусом

При этом точная причина смерти не называется

ТЕГЕРАН, 2 марта. /ТАСС/. Член Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохаммад Мирмохаммади умер в понедельник. Об этом сообщает агентство Fars.

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Точная причина смерти не называется. Однако агентство отмечает, что ранее у чиновника был обнаружен коронавирус. 1 марта вечером он был госпитализирован в Тегеране.

Мирмохаммади было 72 года. За свою жизнь он дважды избирался депутатом Меджлиса (парламента) Ирана от провинции Кум.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 978, при этом зафиксировано по меньшей мере 54 летальных исхода.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
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