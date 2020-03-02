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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: число случаев заражения новым коронавирусом в Хорватии достигло восьми

Новый инфицированный находился в тесном контакте с ранее заразившимся лицом

ТАСС, 2 марта. Число подтвержденных в Хорватии случаев инфицирования коронавирусом нового типа возросло до восьми. Об этом в понедельник сообщила национальная газета Jutarnji list.

По данным издания, министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош подтвердил, что еще у одного пациента было выявлено заболевание, вызванное новым коронавирусом. При этом инфицированный находился в тесном контакте с ранее заразившимся лицом. В клинике инфекционных заболеваний имени Франа Михайлевича в Загребе также подтвердили эту информацию.

25 февраля премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, что в стране зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Речь шла о молодом человеке, который в феврале посещал Италию. К 1 марта общее число случаев заражения выросло до семи человек. Заразились жители Загреба и Риеки.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
ХорватияРаспространение коронавируса нового типа
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