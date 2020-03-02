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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся новым коронавирусом в Германии выросло до 150

Случаи зафиксированы в 10 землях из 16

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Количество заразившихся новым коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 21 и достигло 150. Об этом сообщил в понедельник научно-исследовательский институт имени Роберта Коха (RKI).

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Больше всего заразившихся - 86 - в западной федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Случаи зафиксированы в 10 землях из 16.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag не исключил, что власти в конечном итоге могут прибегнуть к мерам по изоляции целых городов или районов. Однако, по его словам, "этот вариант будет последним средством" решения проблемы.

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ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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