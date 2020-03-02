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75-летие Победы

ОНФ начал сбор жалоб на качество дорог, ведущих к мемориалам Великой Отечественной войны

Мониторинг продлится до середины апреля

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" запускает сбор жалоб на качество дорог, которые ведут к местам воинских захоронений, мемориалам и монументам, установленным в память о событиях Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения.

"До сих пор не все такие дороги находятся в хорошем состоянии <...> В этом году большой юбилей Великой Победы, поэтому мы будем собирать информацию о некачественных дорогах, обращаться к властям, чтобы эти дороги исправили к празднику", - приводит пресс-служба слова главного инженера проекта ОНФ Николая Мелькова.

В Народном фронте уточнили, что мониторинг продлится до середины апреля.

"Дороги можно отмечать через сайт www.dorogi-onf.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться и отметить нужный участок на карте, прикрепить фотографии и добавить описание. Важно не забыть указать хештег #дорогасолдата - по нему будет происходить поиск обращений для формирования перечня первоочередных к ремонту", - уточнили в пресс-службе.

В ОНФ проинформировали, что дороги, находящиеся в плохом состоянии, также можно будет отмечать через специализированное приложение ОНФ "Убитые дороги".

Теги
Россия75-летие Победы
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