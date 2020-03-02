Суд в Польше поручил прокурору расследовать снос мемориала красноармейцам в Тшчанке

ТШЧАНКА /Польша/, 2 марта. /ТАСС/. Суд в Польше в понедельник удовлетворил иск содружества "Курск" (KURSK), занимающегося на территории Польши ремонтом и реставрацией памятников и захоронений солдат Красной армии, которое оспорило отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести расследование по поводу действий должностных лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

По словам судьи Марчина Мачковского, суд постановил "передать дело районному прокурору в Тшчанке для нового рассмотрения". Как отметил судья, ранее отказавшийся проводить расследование прокурор не выполнил все свои обязанности по этому делу. Решение суда окончательно и не может быть оспорено.

"Судья встал на нашу сторону, сказал, что мы правы, что прокурор ничего не сделал, чтобы постараться выяснить все обстоятельства этого дела, просто приняв решение его закрыть, но это ему не удалось, - сказал лидер "Курска" Ежи Тыц. - Я очень доволен решением и теперь верю, что есть справедливые и независимые судьи".

По его словам, сюжет о состоявшемся суде покажет местное телевидение. "Люди начнут думать, что там действительно что-то не так, что в 2017 году в Тшчанке мэр совершил преступление. Он хотел залить бетоном 56 советских солдат. Это недопустимо", - подчеркнул Тыц, добавив, что решение суда положительно повлияет на развитие дела и, возможно, поможет остановить ведущуюся на месте сноса мавзолея стройку, а потом и добиться наказания виновных в сносе. "Правда на нашей стороне, и мы добьемся справедливости", - констатировал он.

Памятник-мавзолей, созданный в 1945 году советскими солдатами, был разрушен в начале сентября 2017 года. Власти региона вычеркнули его из списка военных захоронений, посчитав, что останков советских солдат в этом месте нет. Доказательством этого утверждения должно было стать проведенное в 2016 году исследование, которое эксперты "Курска" считают недостаточным и проведенным с нарушениями.

По архивным данным, под снесенным мемориалом покоятся 56 солдат и офицеров, погибшие весной 1945 при освобождении этих земель. Имена 16 из них установлены. Потомки троих найдены. Сейчас на месте захоронения ведутся строительные работы, создается центр социальной интеграции и парк.