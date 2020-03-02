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Распространение коронавируса нового типа

В Нидерландах подтверждены еще восемь случаев инфицирования коронавирусом

Общее число заразившихся достигло 18

ГААГА, 2 марта. /ТАСС/. Еще у восьми человек в Нидерландах подтвержден коронавирус. Таким образом, общее число заразившихся достигло 18 человек, сообщил в понедельник Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

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"Муниципальные службы здравоохранения отслеживают все контакты, которые имели пациенты в последнее время, - отметили в организации. - Им рекомендуется следить за своим здоровьем. Члены семей пациентов должны оставаться на домашнем карантине в течение двух недель".

Институт заявил, что с понедельника будет информировать общественность о ситуации с распространением коронавируса в стране на регулярной основе.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Марк Рютте заявил, что считает необходимым более тесное сотрудничество европейских стран. Он добавил, что пока не видит необходимости отмены крупных мероприятий, как это происходит в ряде других стран. "Однако если ситуация усугубится, то необходимо будет принять дальнейшие меры", - добавил глава голландского правительства.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи инфицирования были выявлены в 68 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 80 тыс.

Теги
НидерландыРаспространение коронавируса нового типа
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