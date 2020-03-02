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Распространение коронавируса нового типа

Le Parisien: два новых случая смерти от коронавируса зарегистрированы во Франции

По последним данным, число случаев инфицирования вирусом достигло 130 человек

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Два зараженных новым коронавирусом жителя департамента Уаза на севере Франции умерли в понедельник. Об этом сообщает газета Le Parisien.

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"В этот понедельник, согласно последним данным, в больнице коммуны Компень умерли еще два человека", - цитирует издание слова мэра Компеня Филиппа Марини. Газета не приводит подробной информации о погибших, отмечая лишь, что обе жертвы лечились в больнице коммуны и родились в департаменте Уаза.

Ранее, 26 февраля в больнице Питье-Сальпетриер под Парижем умер 60-летний преподаватель лицея в Крепи-ан-Валуа. Это был второй зарегистрированный случай смерти от коронавируса на территории страны, первым был 80-летний китайский турист. Как сообщает в понедельник телеканал BFM, в лицее в Крепи-ан-Валуа были зарегистрированы еще два новых случая заражения. Сейчас учебное заведение закрыто, несмотря на то, что с этой недели там должны были возобновиться занятия.

По последним данным, число случаев инфицирования коронавирусом во Франции достигло 130 человек.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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