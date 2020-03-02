Путин считает необходимым отреставрировать музеи Пушкина в России и Молдавии

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимой реставрацию пушкинских музеев, в том числе в Крыму и Молдавии.

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, правительство РФ до 30 июня 2020 года должно представить проект указа Путина "О 225-летии со дня рождения А.С. Пушкина". В документе необходимо предусмотреть "осуществление комплекса мер по реставрации, ремонту, оборудованию, созданию новой экспозиции музея А.С. Пушкина в Гурзуфе (филиал государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым "Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник"); реализацию общероссийской программы реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников в Российской Федерации".

Отдельно выделена необходимость "оказания финансовой и научно-методической помощи Дому-музею А.С. Пушкина в городе Кишиневе (Республика Молдова) в проведении реставрации мемориальных зданий и созданию новой экспозиции".

Также в проекте документа должна быть предусмотрена "реализация проекта федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук" по оцифровке рукописного фонда Пушкинского Дома и созданию научно-просветительского ресурса "Пушкин цифровой".

Еще одно поручение главы государства кабинету министров касается мер "по утверждению, финансированию и реализации программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации".

Доклад по этому вопросу Путин ждет от премьер-министра Михаила Мишустина до 15 апреля 2020 года, далее - один раз в полгода.