20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В транспортной полиции назвали криминогенным железнодорожный маршрут Москва - Петербург

Начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров отметил, что это связано с частыми кражами у едущих там туристов и бизнесменов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции нередко сопровождают поезда Москва - Санкт-Петербург из-за частых краж у едущих там туристов и бизнесменов. Об этом рассказал в интервью газете "Гудок" начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров.

"В Центральном федеральном округе это основной ход Москва - Санкт-Петербург. Это во многом связано опять же с контингентом пассажиров - туристы и деловые люди едут не с пустыми карманами, поэтому, чтобы обеспечить имущественную безопасность пассажиров, мы сопровождаем очень много поездов этого направления", - сказал Шаробаров в ответ на вопрос, какие маршруты отличаются криминогенностью.

Он добавил, что часто совершаются преступления в поездах регионального значения в Восточной Сибири и Забайкалье. Также полиция зачастую сопровождает маршруты северного направления - в Мурманск, Норильск, Петрозаводск, потому что в них ездят вахтовики с большими суммами денег.

"Сегодня у нас есть возможность заранее узнавать, кто едет в поездах по приобретенным билетам, на какой станции человек сел, на какой вышел, не привлекался ли к ответственности, есть ли судимость. И если в поезде совершена кража, полицейские обычно знают, кого первого необходимо проверить в качестве подозреваемого", - заключил Шаробаров.

По его словам, порядка 20% от общего числа поездов пригородного и дальнего следования сопровождают полицейские наряды с учетом предложений перевозчиков и зафиксированных в этих поездах имущественных, тяжких и особо тяжких преступлений. "Берем под сопровождение самые криминогенные", - отметил он.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Карелии за два года увеличат целевой прием на медицинские направления до 80%
В регионе не хватает 282 врачей различных специальностей. В частности, речь идет о реаниматологах, педиатрах и стоматологах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС