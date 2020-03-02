В транспортной полиции назвали криминогенным железнодорожный маршрут Москва - Петербург

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции нередко сопровождают поезда Москва - Санкт-Петербург из-за частых краж у едущих там туристов и бизнесменов. Об этом рассказал в интервью газете "Гудок" начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров.

"В Центральном федеральном округе это основной ход Москва - Санкт-Петербург. Это во многом связано опять же с контингентом пассажиров - туристы и деловые люди едут не с пустыми карманами, поэтому, чтобы обеспечить имущественную безопасность пассажиров, мы сопровождаем очень много поездов этого направления", - сказал Шаробаров в ответ на вопрос, какие маршруты отличаются криминогенностью.

Он добавил, что часто совершаются преступления в поездах регионального значения в Восточной Сибири и Забайкалье. Также полиция зачастую сопровождает маршруты северного направления - в Мурманск, Норильск, Петрозаводск, потому что в них ездят вахтовики с большими суммами денег.

"Сегодня у нас есть возможность заранее узнавать, кто едет в поездах по приобретенным билетам, на какой станции человек сел, на какой вышел, не привлекался ли к ответственности, есть ли судимость. И если в поезде совершена кража, полицейские обычно знают, кого первого необходимо проверить в качестве подозреваемого", - заключил Шаробаров.

По его словам, порядка 20% от общего числа поездов пригородного и дальнего следования сопровождают полицейские наряды с учетом предложений перевозчиков и зафиксированных в этих поездах имущественных, тяжких и особо тяжких преступлений. "Берем под сопровождение самые криминогенные", - отметил он.