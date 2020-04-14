Голосование через интернет и приемная для СМИ. О новациях — в докладе Татьяны Москальковой

Такая тенденция связана со снижением примерно в три раза поступающих в ЦИК России жалоб на деятельность избирательных комиссий. Определенную роль в этих процессах сыграло широкое использование информационных технологий. В единый день голосования средствами видеонаблюдения было оснащено более 12 тыс. избирательных участков, за ходом голосования и подсчетом голосов в интернете в режиме реального времени наблюдали более 100 тыс. пользователей.

Необходимо и дальше искать формы для внедрения в избирательный процесс информационно-коммуникационных технологий. При этом отмечается существование правовых проблем, таких как невозможность гарантировать тайну выборов и свободу волеизъявления избирателей при голосовании через интернет.

Уполномоченный полагает, что переход на новые технологии, в том числе и внедрение электронного голосования, должен проводиться после тщательного анализа и обсуждения на различных площадках с участием экспертного и юридического общества, IT-специалистов.

К вопросу о сужении "муниципального фильтра" указывается, что существует риск сбора одним лицом подписей преобладающего большинства депутатов (глав) муниципальных образований в регионе, в связи с чем блокируется возможность пройти другим претендентам. В этой связи предлагается уменьшить количество собираемых подписей, а также предоставить должностным лицам возможность выражать поддержку нескольким претендентам при прохождении фильтра.

Уполномоченный поддерживает инициативу председателя ЦИК России о снижении до 0,5% числа подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах депутатов Госдумы и региональных законодательных органов. Уменьшение числа подписей, необходимых для выдвижения кандидатов на выборах, будет способствовать не только укреплению принципа равного избирательного права, но и приведению законодательства в соответствие с международными стандартами.

Требованиям гласности должна отвечать организация работы создаваемых избирательными комиссиями рабочих групп по приему документов от кандидатов, включая проведение графологической экспертизы.

В публикациях СМИ, по мнению уполномоченного, справедливо указывалось на недостатки в деятельности специалистов-графологов, осуществляющих проверку подписей избирателей, собранных кандидатами в свою поддержку.

В этой связи омбудсмен обращает внимание на предложения по внесению законодательных изменений для обеспечения при проверке подписей избирателей возможности контроля со стороны представителей всех кандидатов.