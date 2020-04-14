Голосование через интернет и приемная для СМИ. О новациях — в докладе Татьяны Москальковой

Голосование через интернет и требования гласности
В прошлом году сократилось количество обращений по вопросам избирательных прав граждан.
Такая тенденция связана со снижением примерно в три раза поступающих в ЦИК России жалоб на деятельность избирательных комиссий. Определенную роль в этих процессах сыграло широкое использование информационных технологий. В единый день голосования средствами видеонаблюдения было оснащено более 12 тыс. избирательных участков, за ходом голосования и подсчетом голосов в интернете в режиме реального времени наблюдали более 100 тыс. пользователей.
Необходимо и дальше искать формы для внедрения в избирательный процесс информационно-коммуникационных технологий. При этом отмечается существование правовых проблем, таких как невозможность гарантировать тайну выборов и свободу волеизъявления избирателей при голосовании через интернет.
Уполномоченный полагает, что переход на новые технологии, в том числе и внедрение электронного голосования, должен проводиться после тщательного анализа и обсуждения на различных площадках с участием экспертного и юридического общества, IT-специалистов.
К вопросу о сужении "муниципального фильтра" указывается, что существует риск сбора одним лицом подписей преобладающего большинства депутатов (глав) муниципальных образований в регионе, в связи с чем блокируется возможность пройти другим претендентам. В этой связи предлагается уменьшить количество собираемых подписей, а также предоставить должностным лицам возможность выражать поддержку нескольким претендентам при прохождении фильтра.
Уполномоченный поддерживает инициативу председателя ЦИК России о снижении до 0,5% числа подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах депутатов Госдумы и региональных законодательных органов. Уменьшение числа подписей, необходимых для выдвижения кандидатов на выборах, будет способствовать не только укреплению принципа равного избирательного права, но и приведению законодательства в соответствие с международными стандартами.
Требованиям гласности должна отвечать организация работы создаваемых избирательными комиссиями рабочих групп по приему документов от кандидатов, включая проведение графологической экспертизы.
В публикациях СМИ, по мнению уполномоченного, справедливо указывалось на недостатки в деятельности специалистов-графологов, осуществляющих проверку подписей избирателей, собранных кандидатами в свою поддержку.
В этой связи омбудсмен обращает внимание на предложения по внесению законодательных изменений для обеспечения при проверке подписей избирателей возможности контроля со стороны представителей всех кандидатов.
Прием в гражданство и вид на жительство
В докладе уполномоченного отмечается уменьшение (на 9,5%) количества поступивших обращений по вопросам гражданства и внешней миграции.
Более 60% обращений поступило от граждан Украины (226), Узбекистана (125), Таджикистана (96), Азербайджана (97), Казахстана (63), Армении (56), Молдавии (43). Почти 40% обращений содержали просьбу о содействии в приобретении гражданства РФ.
Сохраняется вопрос о приеме в гражданство лиц, чьи паспорта гражданина РФ признаны недействительными из-за выявленных нарушений установленного порядка их выдачи. В этой части наблюдается положительный эффект в связи с принятием федерального закона, которым сохраняется до 2025 года упрощенный порядок приема в гражданство таких лиц.
Также предлагается ограничить практику признания недействительными и изъятия паспортов, выданных уполномоченным органом, если судом не доказана вина гражданина в подлоге или предоставлении заведомо ложных сведений при оформлении гражданства. Для этого необходимо установить порядок, при котором каждый, у кого без установленной судом вины паспорт изъят или признан недействительным, будет признаваться гражданином РФ с момента выдачи первого паспорта, а новый паспорт будет выдаваться ему без каких-либо дополнительных процедур.
По мнению омбудсмена, решением вопроса могла бы служить отмена срочного характера действия главы VIII.1 (урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории РФ) федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы в июне 2018 года. Его принятие позволило бы исключить незаконную практику.
Омбудсмен полагает, что нуждается в переосмыслении этап оформления вида на жительства. "По своему конституционно-правовому смыслу разрешение на временное проживание и вид на жительство являются подтверждением одного и того же права — права законно проживать на территории России. Требования, которые предъявляет федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" в случае смены статуса временно проживающего на постоянно проживающего, практически идентичны", — считает Москалькова.
На протяжении нескольких лет правозащитное сообщество обращает внимание на практику длительного нахождения в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) лиц, подлежащих административному выдворению, включая тех, кто не имеет документов, удостоверяющих личность и гражданскую принадлежность.
Уполномоченный рекомендует Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта, согласно которому срок содержания в ЦВСИГ ограничивается 90 сутками со дня вынесения постановления об административном выдворении за пределы России, а также установить правила продления указанного срока и обжалования в суде законности содержания в ЦВСИГ.
Особую обеспокоенность омбудсмена вызывают случаи, когда иностранные граждане депортируются из России в государства своего гражданства, где для них существует угроза подвергнуться жестокому обращению. В этой связи правительству РФ рекомендуется рассмотреть возможность разработки изменений в законодательство, которые предусматривали бы запрет выдворения иностранных граждан в другую страну, где существует реальная угроза жестокого обращения с ними.
Интернет-приемная для СМИ
Значительная часть поступивших в адрес уполномоченного обращений по вопросам защиты свободы слова и доступа к информации касалась профессиональной деятельности журналистов (18 обращений).
Для более оперативного реагирования на нарушения прав представителей СМИ и случаи ограничения свободы слова уполномоченный планирует организовать в рамках интернет-приемной отдельную форму подачи жалобы для журналистов, где каждый представитель СМИ сможет написать жалобу и обратиться за помощью к федеральному омбудсмену.
"Все полученные жалобы, а также результаты мониторинга обеспечения свободы слова и СМИ будут обобщаться в так называемую карту нарушений прав журналистов для системного анализа и последующей работы с ними", — отметила Москалькова.
Особое внимание в докладе уполномоченный обращает на переход к электронным СМИ. По мнению омбудсмена, коммуникационные возможности интернета и мобильная связь для реализации свободы слова одновременно прибавили проблем, связанных со злоупотреблениями свободой массовой информации. Поэтому возникает потребность в дополнительном правовом регулировании, которое обеспечивало бы баланс между правом гражданина свободно распространять информацию и его обязанностью "не злоупотреблять свободой слова, не ущемлять права других граждан, законные интересы общества и государства".
При подготовке и принятии законов, направленных на регламентацию свободы слова в интернете, на взгляд уполномоченного, следует исходить из позиции Конституционного суда РФ по вопросу критериев ограничения основных прав и свобод:
- социальная оправданность целей ограничения;
- соразмерность, пропорциональность, справедливость, адекватность и необходимость ограничений;
- право человека должно сохранить свое реальное содержание;
- вводимые ограничения не должны иметь обратной силы, но должны быть точно сформулированными, не допускающими расширительного толкования установленных ограничений и, следовательно, произвольного их применения;
- публичные интересы могут оправдывать правовые ограничения прав и свобод, только если такие ограничения эквивалентны социально необходимому результату.
Права людей с инвалидностью и институт приемных семей
Часто люди с инвалидностью обращаются к уполномоченному с просьбой о помощи в получении ТСР — технических средств реабилитации (инвалидных колясок, функциональных кроватей, приборов, облегчающих откашливание мокроты, и прочих), а также жалуются на то, что их выдача затягивается либо ТСР предоставляют низкого качества.
Получение денежной компенсации за самостоятельно приобретенные средства задерживается.
Москалькова полагает, что заметным шагом на пути решения этой проблемы станет внедрение специального электронного сертификата на приобретение инвалидами отдельных видов таких средств. Новшество позволит не только минимизировать недостатки в механизмах обеспечения средств реабилитации, но и повысить их качество, поскольку подбор будет осуществляться инвалидами самостоятельно у интересующих их поставщиков, исходя из индивидуальных потребностей.
"Приходится констатировать сохранение проблем в части обеспечения достойного размера пенсий для отдельных категорий граждан. Так, при повышении пенсионного возраста не учтены особые условия труда и жизни лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", — считает омбудсмен. Поэтому уполномоченный поддерживает инициативу о возвращении для такой категории граждан прежних границ пенсионного возраста (мужчинам — по достижении возраста 55 лет и женщинам — по достижении возраста 50 лет).
В сфере социального обслуживания лиц старшего возраста представляется перспективным развитие института приемных семей для одиноких пожилых граждан, которые в настоящее время уже эффективно работают в различных регионах России.
По мнению уполномоченного, в России отсутствует единая законодательная и методологическая база организации приемных семей для одиноких пожилых граждан — не во всех регионах есть такая практика. Омбудсмен поддерживает предложения Минтруда России и региональных органов государственной власти, направленные на создание условий для развития института приемной семьи для пожилых граждан и граждан, страдающих психическими расстройствами.