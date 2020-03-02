В Орле открыли бюсты Героев России Рязанцева и Скворцова, погибших в Чечне

ОРЕЛ, 2 марта. /ТАСС/. Бюсты Героев России, родившихся в Орловской области: командира взвода третьей самоходной артиллерийской батареи 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии Александра Рязанцева и прапорщика милиции Алексея Скворцова, погибших в Чечне, открыли в понедельник на бульваре Победы в Орле, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы собрались в знаковом для всех орловцев месте - на бульваре Победы, чтобы воздать воинские почести и увековечить память мужественных защитников Отечества, которые до последнего вздоха остались верными присяге и отдали свои жизни за Родину - героях Российской Федерации Александра Николаевича Рязанцева и Алексея Васильевича Скворцова. Так же как и воины Великой Отечественной войны, они до конца остались верными своему воинскому долгу перед Родиной, и сегодня обновленный бульвар Победы принимает их в число своих вечных часовых", - сказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Денежные средства на создание и установку бюста Скворцова были собраны среди ветеранов боевых действий, сотрудников региональных управлений МВД и Росгвардии, курсантов и сотрудников орловского юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова. Установка бюста Рязанцева стала возможной благодаря общероссийской общественной организации "Деловая Россия", уточнил Клычков. Председатель Орловской региональной общественной организации ветеранов боевых действий Андрей Титов уточнил, что сначала появилась идея установки бюста Рязанцеву, затем стали смотреть, кто еще из Героев России, родившихся в Орловской области, погиб в Чечне. Тогда и нашли данные об Алексее Скворцове. Бюсты установлены друг напротив друга.

Сотрудник ОМОНа Орловской области, прапорщик милиции Алексей Скворцов погиб на территории Чеченской Республики 7 марта 1996 года во время второй командировки, прикрывая отход группы. Похоронен у села Нижне-Ольшанское. Звание Героя Российской Федерации Алексею Скворцову присвоили посмертно 6 сентября 1996 года. Его имя носит школа в Должанском районе.

Александр Рязанцев погиб 1 марта 2000 года, отстаивая высоту 776 на рубеже сел Улус-Керт и Сельментаузен. Из 90 десантников шестой роты 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии выжили только шестеро. 22 человека удостоены звания Героя России (21 из них - посмертно), в том числе Рязанцев. Похоронен в селе Войново Корсаковского района Орловской области. Его имя носят школа в Корсаковском районе и улица в Орле.