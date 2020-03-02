20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии возросло до 30

Случаи заболевания зарегистрированы в 11 кантонах и полукантонах страны из 26, в том числе в Берне, Женеве, Тичино и Цюрихе

ЖЕНЕВА, 2 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии возросло в понедельник до 30. Об этом сообщило Федеральное управление общественного здравоохранения (ФУОЗ).

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"По состоянию на 17:30 (19:30 мск - прим. ТАСС) 2 марта, число случаев, подтвержденных Национальным центром вирусных инфекций, достигло в Швейцарии 30", - отмечается в сообщении. Случаи заболевания зарегистрированы в 11 кантонах и полукантонах страны из 26, в том числе в Берне, Женеве, Тичино и Цюрихе. Все больные изолированы.

Как указывает ФУОЗ, на настоящий момент в Швейцарии более 1850 человек с подозрениями на коронавирус прошли лабораторное тестирование. Ряд лиц помещены на карантин по месту жительства. "Они должны оставаться дома и избегать контактов с другими людьми", - указывает ФУОЗ.

По решению правительства, в Швейцарии по 15 марта включительно запрещены массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек. В понедельник власти запустили санитарно-просветительскую кампанию "Вот как мы защищаемся". Рекомендовано выполнять шесть правил - тщательно мыть руки, кашлять только в носовой платок, в случае кашля оставаться дома, избегать рукопожатий, выбрасывать носовые платки в закрытые контейнеры и в случае заболевания предварительно звонить врачу или в службу скорой помощи, а не отправляться в лечебное учреждение без предупреждения.

Первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом, был подтвержден в Швейцарии 25 февраля. По состоянию на минувшее воскресенье в республике было 24 заболевших.

Теги
ШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Орле открыли бюсты Героев России Рязанцева и Скворцова, погибших в Чечне
Средства на их установку собрали благодаря общественной организации "Деловая Россия", ветеранам боевых действий, сотрудникам управлений МВД и Росгвардии и курсантам региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС