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Распространение коронавируса нового типа

Число жертв коронавируса в Италии достигло 52

Количество заразившихся вирусом составляет 1835 человек

РИМ, 2 марта. /ТАСС/. Число скончавшихся от коронавируса в Италии увеличилось на 18 человек и достигло 52. Об этом объявил в понедельник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

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"В настоящий момент нет проблем с местами в отделениях интенсивной терапии, число излечившихся достигло 149 человек", - сообщил Боррелли. По его словам, 50% заразившихся находятся дома, 40% госпитализированы с легкими симптомами, 10% лежат в реанимации. Количество заразившихся коронавирусом в Италии составляет 1835 человек.

Наибольшее число - более двух третей (1077) заразившихся находятся в северной области Ломбардия, где десять городов находятся в полной изоляции. Два пациента из красной зоны выздоровели, сообщил Боррелли со ссылкой на региональные власти. На второе место по числу инфицированных вышла Эмилия-Романья (324), на третьем - Венето, где, как считается, находится второй локальный эпицентр вспышки коронавируса. Отдельные случаи зарегистрированы в 13 областях, включая столичную Лацио, где заражение выявлено у четырех человек.

В Риме откроют в среду закрытую ранее церковь Сан-Луиджи-дей-франчези, французский священник которой госпитализирован в Париже с коронавирусом. Санитарные власти Рима полностью исключили риск заражения, говорится в заявлении посольства Франции при Ватикане. Церковь, которая принадлежит Франции, интересна тем, что там хранятся работы Караваджо.

Локальные вспышки заболевания в Ломбардии в районе города Лоди под Миланом, а также в населенном пункте Во (область Венето) были зафиксированы 21 февраля. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте продлил на сроки от недели до двух (в зависимости от района страны) карантинные меры для недопущения распространения коронавируса. Так, в Ломбардии и Венето (включая города Милан и Венеция) открываются музеи, однако закрыты до 8 марта оперные театры - "Ла Скала" и "Ла Фениче". По-прежнему ограничения распространяются на общественные мероприятия, в том числе религиозного характера (свадьбы и похороны).

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ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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