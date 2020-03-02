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В Северной Осетии на ремонт школ направят более 196 млн рублей в 2020 году

На эти средства отремонтируют школу №3 города Алагир, школы селений Ногкау, Мичурино, Коста и другие учебные заведения

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 марта. /ТАСС/. Северная Осетия получила более 196 млн рублей на ремонт зданий школ, говорится в распоряжении, опубликованном в понедельник на сайте правительства РФ.

"Выделить Минпросвещения России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 196 744,6 тыс. рублей для предоставления в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие образования" иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Северной Осетии в целях оказания помощи в проведении мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений", - говорится в сообщении.

На выделенные средства планируется ремонт в школе № 3 города Алагир, школах селений Ногкау, Мичурино, Коста, станицы Николаевская Дигорского района, школе №2 селения Чикола, в селе Виноградное Моздокского района и селении Троицкое.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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