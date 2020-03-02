Помпео выразил поддержку Италии в связи с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо выразил поддержку Италии в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь США провел сегодня [2 марта] телефонный разговор с главой МИД Италии. Госсекретарь выразил поддержку Италии в связи со вспышкой вируса, - отметила Ортэгус. - Стороны подчеркнули важность отношений между США и Италией и договорились продолжать тесное сотрудничество в преодолении глобальных вызовов".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию и США. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Вице-президент США Майкл Пенс 29 февраля призвал американских граждан не ездить в те районы Италии и Южной Кореи, где обнаружены очаги распространения коронавируса.