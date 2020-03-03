Дума обсудит проверку на полиграфе кандидатов в Росгвардию и статус омбудсменов в регионах

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит законопроект о проверке на полиграфе кандидатов на поступление в Росгвардию, а также проект базового закона о статусе уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.

Законопроект, касающийся применения "детектора лжи", вынесен на второе чтение. Он призван обязать действующих военнослужащих и сотрудников Росгвардии проходить регулярную проверку с использованием полиграфа. Аналогичные требования предлагается распространить и на кандидатов, поступающих на службу или на работу в Росгвардию. Отказ от такой проверки будет являться основанием для отказа в приеме на службу или для увольнения.

При этом действующие сотрудники будут проходить проверку на полиграфе при выдвижении на вышестоящую должность вне зависимости от звания. Обязательное прохождение проверки всеми действующими сотрудниками после сразу же после вступления в силу закона не предусмотрено. Аналогичные нормы уже действуют в других спецслужбах РФ, в частности в ФСБ.

Нижняя палата во вторник также рассмотрит во втором, основном чтении законопроект "Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ". Согласно документу, на должность регионального омбудсмена смогут быть назначены только граждане РФ в возрасте от 30 лет, срок их полномочий - до пяти лет (не более двух сроков подряд). Кандидаты до рассмотрения представительным органом субъекта РФ должны будут пройти согласование с федеральным уполномоченным по правам человека.