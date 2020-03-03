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Приморская картинная галерея в этом году представит геммы и камеи из Эрмитажа

Кроме того, также планируется открытие совместной выставки с Государственным музеем Востока, в которой будут представлены миниатюры рукописи "Бабурн-наме" - образца раннемонгольской школы индийской миниатюры

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Совместная выставка "Роман с камнем" Приморской картинной галереи и Государственного Эрмитажа, посвященная геммам и камеям, пройдет в Приморье летом и войдет в культурную программу Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом в беседе с ТАСС рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко.

"В этом году программа совместных проектов с федеральными музеями у нас очень насыщенная. В первую очередь, традиционно в рамках Дней Эрмитажа в этом году мы представим уникальные геммы и камеи из собрания музея. Это одна из лучших коллекций в мире, в ней есть и античные, и западноевропейские и, конечно, русские произведения ювелирного мастерства. С помощью выставки, которая также войдет в культурную программу ВЭФ, мы попробуем рассказать гостям об этом виде искусства в целом", - рассказала Даценко.

Также в планах галереи - открытие совместной выставки с Государственным музеем Востока, в которой будут представлены миниатюры рукописи "Бабурн-наме" - образец раннемонгольской школы индийской миниатюры. Листы содержат миниатюры, на которых изображены придворные пиры, охота, военные действия, а также флора и фауна Индии. Это иллюстрации к запискам основателя Империи великих моголов Захириддина Мухаммада Бабура (1483-1530).

Вместе с Государственным Русским музеем и другими региональными музеями и галереями будет организована выставка картин русской художницы Зинаиды Серебряковой. В экспозиции будут представлены произведения живописи и графики. Можно будет познакомиться с различными периодами и основными темами, в которых работала Серебрякова. Открытие выставки планируется в ноябре 2020 года.

"Также в этом году совместно с Японским фондом [Japan Foundation] и Фондом Хираки мы покажем вставку гравюры укиё-э [направление в японском изобразительном искусстве] "Жизнь кошек. Избранное из коллекции Фонда Хираки". Выставка, которая также войдет в культурную программу ВЭФ, повествует о затейливой истории отношений между людьми и этими домашними животными. С момента прибытия из Китая в Японию в VI веке кошки были любимы и восхвалялись в японской литературе и живописи. В гравюре воплотились как сценки из повседневной жизни, так и фантастические виды антропоморфных кошек и зловещих, но очаровательных монстров бакенеко", - рассказала директор музея.

Восточный экономический форум во Владивостоке проходит ежегодно в начале сентября. В 2020 году он состоится в шестой раз, его оргкомитет возглавляет вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Традиционно в культурную программу форума входят открытия музейных и художественных и фотовыставок, музыкальные выступления и другие мероприятия.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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