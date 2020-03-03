Международная акция "Эстафета Победы" прибыла на Камчатку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 марта, /ТАСС/. Торжественная встреча кубка - символа акции "Эстафета Победы", приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Петропавловске-Камчатском во вторник. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. Чтобы увековечить память о подвигах воинов-пограничников в годы ВОВ, командование Пограничных войск России инициировало проведение международной акци - "Эстафета Победы", которая пройдет по всей России и странам СНГ. Старт акции дан в феврале в Мурманске, у памятника пограничникам Арктики на Кольской земле, где фашисты в 1941 году не смогли перейти границу, и у стен Брестской крепости, защитники которой первыми приняли удар врага. На Камчатку кубок с символикой 75-летия Великой Победы доставлен из Чукотского округа. Ранее эстафету принимали в Заполярье, Архангельской области.

"Это знаковое мероприятие для нашего полуострова, который по праву именуется восточным форпостом России. Наша пограничная служба всегда была и остается образцом бескомпромиссного служения интересам нашей страны. Десятки тысяч километров, которые пройдет акция "Эстафета Победы", - очередное подтверждение ни с чем несравнимого единения в борьбе за свободу родной земли. Единения стран и людей - сотен тысяч людей, которые помнят, ценят и гордятся великим подвигом победителей. Как бы сегодня не старались переписать историю тех дней, я уверен, что историческая правда - настоящая правда о событиях тех дней будет сохранена. Потому что истинная история великого подвига наших дедов и прадедов хранится в каждом из нас", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатки Владимира Илюхина.

Глава региона также поблагодарил камчатцев за активную позицию, которую они проявляют в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы.

На Камчатке в рамках проведения акции запланированы военно-патриотические мероприятия, организованные силами Пограничного управления ФСБ России по Камчатскому краю. В них примут участие школьники, ветераны, молодежь, военнослужащие. В школах ветераны-пограничники проведут уроки мужества. Ансамбль песни и пляски "Пограничник Камчатки" выступит с концертной программой в учебных заведениях и учреждениях культуры Петропавловска-Камчатского и Елизова.

После Камчатки кубок отправится в Магаданскую область. Всего за время проведения акции пограничникам предстоит преодолеть свыше 60 тыс. км вдоль границ России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Завершится торжественное шествие 28 мая в Александровском саду в Москве у могилы Неизвестного Солдата в День пограничника.