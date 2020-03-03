В Улан-Удэ установят памятники четырем Героям Советского Союза к 75-летию Победы

УЛАН-УДЭ, 3 марта. /ТАСС/. Памятники четырем Героям Советского Союза, чьи судьбы связаны с Бурятией, установят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Улан-Удэ рядом с городскими школами. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя администрации Октябрьского района Улан-Удэ Ирина Трунова.

"На территории школ Октябрьского района Улан-Удэ в честь 75-летия Победы установят четыре бюста Героям Советского Союза. До 15 апреля бронзовые фигуры изготовят, 6 мая будет торжественное открытие. Это памятники Георгию Москалеву, Базару Ринчино, Осипу Денисову и Петру Харитонову", - сообщила Трунова.

Пять лет назад к 70-летию Победы на территории Октябрьского района были установлены бюсты Героям Советского Союза Жамбылу Тулаеву, Василию Хантаеву и Гармажапу Гармаеву. "В этом году бюсты будут выполнены в таком же едином стиле", - отметили в мэрии Улан-Удэ.

О героях

Георгий Москалев родился в Забайкалье, позднее с семьей переехал в Верхнеудинск (прежнее название Улан-Удэ). В 1944 году он отправился на фронт, был командиром пулеметного взвода 176-го гвардейского стрелкового полка 59-й гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта. Гвардии лейтенант отличился в 1944 году при форсировании Дуная. В бою за удержание и расширение плацдарма он принял командование ротой, заменив погибшего командира. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования, проявленные мужество и героизм Москалеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Старший сержант мотострелковой роты 71-й механизированной бригады 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта Базар Ринчино также родился в Забайкалье. Боец отличился в боях за Днепр, под Фастовом, за освобождение Житомира. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 10 января 1944 года посмертно, также он награжден орденом Ленина и медалью "За отвагу".

Осип Денисов родился в Мухоршибирском районе Бурятии, командир отделения 341-го гвардейского стрелкового полка 119-й гвардейской стрелковой дивизии 10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. Гвардии сержант воевал на Северо-Западном, Сталинградском, Калининском и 2-м Прибалтийском фронтах, в 1944 году отличился в бою на территории Латвии, отвоевав со своими бойцами плацдарм на берегу реки Айвиексте, который был потом использован для переправы стрелкового полка. 24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда". Также он награжден медалью "За отвагу".

Петр Харитонов родился в Тамбовской области, работал учителем в школе №12 в Улан-Удэ, летчик 158-го истребительного авиационного полка 39-й истребительной авиационной дивизии Северного флота. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено одному из первых в Великой Отечественной войне. Высшей награды он был удостоен 8 июля 1941 года после боя, в ходе которого советские летчики отражали налет вражеских бомбардировщиков на город Остров Псковской области. Петр Харитонов, оставшись без боеприпасов, сумел винтом своего истребителя в воздухе вывести из строя самолет противника. Младший лейтенант награжден двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.