Спикер и зампред гордумы в Югре неправомерно выписали себе премии почти на 3 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 марта. /ТАСС/. Председатель городской думы Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Олег Шевченко и его заместитель Алексей Бятиков за три года неправомерно получили премии и надбавки к зарплате на сумму почти в 3 млн рублей. Соответствующие нарушения были выявлены в ходе проверки, сообщается на сайте городской администрации.

"Согласно предварительным результатам проверки, обнаружен ряд существенных нарушений, допущенных председателем и заместителем председателя думы. Так, не подтверждено основание для объявления рабочими ряда выходных и праздничных дней за проверяемый период. Общая сумма начислений - более 890 тыс. рублей. <…> Также выявлены нарушения в начислении премий, выплате отпускных и материальной помощи. Совокупный ущерб, согласно представленным данным, составил более 2,84 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проверка прошла после обращения депутатов городской думы в муниципальный контрольно-ревизионный отдел с просьбой проверить, насколько правомерными были начисления премий и зарплаты за работу в выходные спикеру местного парламента Шевченко и его заместителю Бятикову с 1 января 2017 года по 31 января 2019 года.

Как пояснил ТАСС помощник главы Пыть-Яха Игорь Луговской, в связи с данными фактами местный политсовет партии "Единая Россия", в которой состоят глава думы и его заместитель, принял решение исключить из своих рядов Шевченко. "Обсуждался вопрос об исключении из рядов партии Шевченко и Бятикова. По председателю решение принято, по его заместителю - нет", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что копию протокола заседания с принятыми решениями направят в политсовет регионального отделения "Единой России", в ходе заседания которого и будет принято окончательное решение.