20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Документы более 350 тыс. участников Великой Отечественной войны оцифровали в Воронеже

В регионе организовали более 40 мобильных пунктов оцифровки

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Военный комиссариат оцифровал в Воронеже памятные фотографии, письма с фронта свыше 350 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галерее "Дорога памяти" к 75-летию Победы, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В рамках уникального проекта Министерства обороны России "Дорога памяти" сотрудниками военного комиссариата Воронежской области оцифровано более 350 тыс. документов участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галерее "Дорога памяти", - сказали в пресс-службе.

Большая часть оцифрованных документов - письма с фронта, памятные фотографии, перечни наград, биографические данные участников войны. Как уточнили ТАСС в пресс-службе округа, в числе документов специалисты военного комиссариата оцифровали записную книжку капитана Дмитрия Путинцева, который в ходе войны фиксировал интересные факты и события военных лет. Он прошел всю войну, воевал в Румынии, Венгрии, Чехословакии и встретил Победу в Австрии в должности начальника штаба истребительного противотанкового дивизиона 78-й стрелковой дивизии. Его сын, генерал-майор артиллерии в отставке Олег Путинцев сохранил уникальные фотографии и более 100 страниц записей событий военных лет.

Для работы с документами в Воронежской области организовали более 40 мобильных пунктов оцифровки, также для обработки данных любой желающий может обратиться в районные военные комиссариаты, многофункциональные центры, отделения почты.

Музей "Дорога памяти", где будут храниться документы, откроется на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" в Московской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Теги
РоссияВоронежская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Все школы одного из районов Саратовской области закрылись на карантин по гриппу
Эпидемический порог в области превышен почти на 4%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС