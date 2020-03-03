Документы более 350 тыс. участников Великой Отечественной войны оцифровали в Воронеже

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Военный комиссариат оцифровал в Воронеже памятные фотографии, письма с фронта свыше 350 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галерее "Дорога памяти" к 75-летию Победы, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В рамках уникального проекта Министерства обороны России "Дорога памяти" сотрудниками военного комиссариата Воронежской области оцифровано более 350 тыс. документов участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галерее "Дорога памяти", - сказали в пресс-службе.

Большая часть оцифрованных документов - письма с фронта, памятные фотографии, перечни наград, биографические данные участников войны. Как уточнили ТАСС в пресс-службе округа, в числе документов специалисты военного комиссариата оцифровали записную книжку капитана Дмитрия Путинцева, который в ходе войны фиксировал интересные факты и события военных лет. Он прошел всю войну, воевал в Румынии, Венгрии, Чехословакии и встретил Победу в Австрии в должности начальника штаба истребительного противотанкового дивизиона 78-й стрелковой дивизии. Его сын, генерал-майор артиллерии в отставке Олег Путинцев сохранил уникальные фотографии и более 100 страниц записей событий военных лет.

Для работы с документами в Воронежской области организовали более 40 мобильных пунктов оцифровки, также для обработки данных любой желающий может обратиться в районные военные комиссариаты, многофункциональные центры, отделения почты.

Музей "Дорога памяти", где будут храниться документы, откроется на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" в Московской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.