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Распространение коронавируса нового типа

Больничный комплекс в Новой Москве готов к приему пациентов с ОРВИ из других стран

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, в этот комплекс будут госпитализироваться все люди с симптомами ОРВИ, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидобстановкой

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Больных с ОРВИ, прибывших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, примет новый больничный комплекс в Коммунарке (Новомосковский административный округ). Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"В целях улучшения условий [для] всех пациентов, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, их примет новый больничный комплекс в Коммунарке, который полностью готов к приему таких больных", - сказала Ракова.

По ее словам, этот комплекс станет опорным для всех таких пациентов, в дальнейшем все люди с симптомами ОРВИ, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, будут госпитализироваться в этот комплекс.

В настоящий момент таких пациентов перевозят из ИКБ №1 в больницу в Коммунарке. В комплексе соблюдены условия разобщенного пребывания, качественной диагностики и лечения.

"Больничный комплекс в Коммунарке - одна из крупнейших современных клиник в нашей стране. Особое внимание здесь уделено комфорту пациентов. Оборудованы маломестные палаты с большими окнами, высокими потолками и санузлами, приспособленными для доступа маломобильных граждан", - пояснила Ракова.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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