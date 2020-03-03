Госдума вводит проверки на полиграфе для кандидатов на службу в Росгвардию

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается ввести обязательную проверку на полиграфе при поступлении на службу в Росгвардию.

Согласно тексту, для граждан РФ, поступающих на военную службу, федеральную государственную гражданскую службу или работу в войска национальной гвардии, для военнослужащих и лиц гражданского персонала войск Росгвардии вводится обязанность по прохождению проверок с применением полиграфа.

Отказ от такой проверки будет являться основанием для отказа в приеме на службу или для увольнения.

Обязательное прохождение проверки всеми действующими сотрудниками сразу после вступления в силу закона не предусмотрено. При этом действующие сотрудники будут проходить проверку на полиграфе при выдвижении на вышестоящую должность вне зависимости от звания.

"Проверка, в том числе с использованием полиграфа, позволит более тщательно отбирать кандидатов на службу в войсках Национальной гвардии России", - отметил в беседе с журналистами один из авторов законопроекта, глава профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. "Это важно и для профилактики коррупции, и для выявления противоправных действий со стороны личного состава. Строгий отбор кандидатов будет способствовать повышению доверия граждан и общества к Росгвардии", - убежден он.

Аналогичные нормы уже действуют в других спецслужбах РФ, в частности, в ФСБ.