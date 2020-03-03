Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом, вернувшегося из Италии

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Состояние гражданина РФ с подтвержденным случаем заражения новым коронавирусом, удовлетворительное. Контактировавшие с ним люди находятся под наблюдением, сообщил журналистам в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Этот пациент чувствует себя удовлетворительно, все контактные лица, которые выявлены, под наблюдением находятся. Обстановка абсолютно спокойная. Новых случае подтвержденных нет", - сказал он.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердился у гражданина России, вернувшегося из Италии. Как пояснили в штабе, молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. Он вернулся в Россию 23 февраля, а 27-го числа обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован. Результаты лабораторного обследования выявили наличие коронавируса.