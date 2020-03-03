Россиян среди заразившихся коронавирусом в Австрии нет

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Граждан России среди заразившихся новым коронавирусом в Австрии нет. Об этом сообщили во вторник ТАСС в российском посольстве в Вене.

"Российских граждан среди зараженных в Австрии коронавирусом нет. Посольство внимательно следит за развитием ситуации и убедительно просит всех российских граждан, находящихся в Австрии, соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике вируса, а также обращает внимание на необходимость заблаговременно оформлять медицинскую страховку при выезде за границу", - отметил пресс-секретарь посольства РФ Лев Терехов.

В Австрии в настоящее время зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом: 11 - в Вене, три - в Нижней Австрии, два - в Тироле, два - в Зальцбурге, три - в Штирии. На наличие вируса были проверены более 2 тыс. человек, более 350 были помещены в карантин из-за контактов с заразившимися людьми.

Минздрав Австрии издал несколько постановлений, согласно которым полиция может блокировать населенные пункты, перекрывать дороги, запрещать проведение собраний при регистрации случаев подозрения на заражение коронавирусом. Власти могут также изолировать людей с подозрением на коронавирус, блокировать их в собственных квартирах на время карантина, принимать такие же меры в отношении лиц, с которыми могли контактировать заболевшие. Авиаперевозчиков и другие транспортные компании в случае подтверждения коронавируса хотя бы у одного из пассажиров должны передавать властям списки всех пассажиров. Впоследствии их могут изолировать на карантин на 14 суток.