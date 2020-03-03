Коронавирус у двух пассажиров круизного лайнера в Норвегии не подтвердился

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Наличие коронавируса у двух человек с прибывшего в норвежский порт Хаугесунн из Гамбурга круизного лайнера AIDAaura по результатам проведенных тестов не подтвердилось. Об этом сообщили во вторник местные власти.

"Результаты анализов показали, что два пассажира не заражены коронавирусом, судно может покинуть Хаугесунн так скоро, как только возможно", - говорится в сообщении администрации Хаугесунна.

Судно прибыло в Хаугесунн 2 марта. Из Гамбурга оно отправилось в путь 29 февраля и должно было посетить еще шесть городов Норвегии, а затем вернуться обратно в Германию. Возвращение лайнера в Гамбург запланировано на 14 марта. Оператором судна является германская компания AIDA Cruises, оно ходит под флагом Италии. В понедельник лайнер должен был покинуть норвежский порт, однако в итоге остался там еще на день в ожидании результатов анализов пассажиров, ранее контактировавших с человеком, у которого был выявлен коронавирус.