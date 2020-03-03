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Распространение коронавируса нового типа

Коронавирус у двух пассажиров круизного лайнера в Норвегии не подтвердился

В администрации города Хаугесунна сообщили, что судно может покинуть порт так скоро, как только возможно

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Наличие коронавируса у двух человек с прибывшего в норвежский порт Хаугесунн из Гамбурга круизного лайнера AIDAaura по результатам проведенных тестов не подтвердилось. Об этом сообщили во вторник местные власти.

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"Результаты анализов показали, что два пассажира не заражены коронавирусом, судно может покинуть Хаугесунн так скоро, как только возможно", - говорится в сообщении администрации Хаугесунна.

Судно прибыло в Хаугесунн 2 марта. Из Гамбурга оно отправилось в путь 29 февраля и должно было посетить еще шесть городов Норвегии, а затем вернуться обратно в Германию. Возвращение лайнера в Гамбург запланировано на 14 марта. Оператором судна является германская компания AIDA Cruises, оно ходит под флагом Италии. В понедельник лайнер должен был покинуть норвежский порт, однако в итоге остался там еще на день в ожидании результатов анализов пассажиров, ранее контактировавших с человеком, у которого был выявлен коронавирус.

Теги
НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
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