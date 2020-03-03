Минобрнауки: более 3 тыс. кредитов на образование с господдержкой выдано с 2019 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. кредитов на образование с государственной поддержкой было выдано с момента старта программы образовательного кредитования в 2019 году. Об этом сообщается в опубликованном во вторник докладе о реализации плана деятельности Министерства науки и высшего образования.

"В 2019 году Минобрнауки России реализована государственная поддержка образовательного кредитования граждан - выдано более 3000 образовательных кредитов с государственной поддержкой образовательного кредитования, обучающимся в 406 образовательных организациях высшего образования", - сообщается в документе.

Министерство и ПАО "Сбербанк" с 1 августа прошлого года запустили проект по государственной поддержке образовательного кредитования, в рамках которого студентам при получении кредита будет предоставлен льготный период на весь срок обучения и дополнительно три месяца. В течение льготного периода, как пояснили в министерстве, заемщик может не выплачивает банку основной долг по образовательному кредиту и часть процентов за первый и второй годы. Начиная с третьего года погашать текущие проценты придется в полном объеме. При этом процентная ставка по кредиту для студента не превысит 9% годовых.

Оформить кредит смогут россияне в возрасте от 14 лет во всех структурных подразделениях банка.

Согласно постановлению правительства от 26 февраля 2018 года "Об утверждении правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования" установлено льготные условия по оплате части процентов за первый год из расчета не менее 60% суммы платежа по процентной ставке и не менее 40% суммы платежа по процентной ставке в течение второго года пользования образовательным кредитом.