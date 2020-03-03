СМИ: число заразившихся коронавирусом в Швеции за один день увеличилось вдвое

СТОКГОЛЬМ, 3 марта. /ТАСС/. Количество инфицированных коронавирусом в Швеции увеличилось во вторник вдвое и достигло 30 человек. Об этом сообщает телеканал SVT .

Последние шесть случаев подтверждены в Стокгольме. Всего в столице зарегистрированы 15 пациентов с COVID-19, в западной провинции Вестра Гёталанд - девять, в регионе Йёнчёпинг в южной части страны - три, один - в южном регионе Сконе, в области Упсала в 70 км от Стокгольма - два. Чаще всего речь идет о людях, вернувшихся из поездки в Северную Италию.

Управление здравоохранения Швеции повысило в понедельник риск распространения коронавируса в Швеции с "низкого" до "умеренного". Риск заражения завезенным из других стран COVID-19 классифицируется как "очень высокий", а не просто "высокий", как ранее.