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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: число заразившихся коронавирусом в Швеции за один день увеличилось вдвое

Количество зараженных выросло до 30

СТОКГОЛЬМ, 3 марта. /ТАСС/. Количество инфицированных коронавирусом в Швеции увеличилось во вторник вдвое и достигло 30 человек. Об этом сообщает телеканал SVT.

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Последние шесть случаев подтверждены в Стокгольме. Всего в столице зарегистрированы 15 пациентов с COVID-19, в западной провинции Вестра Гёталанд - девять, в регионе Йёнчёпинг в южной части страны - три, один - в южном регионе Сконе, в области Упсала в 70 км от Стокгольма - два. Чаще всего речь идет о людях, вернувшихся из поездки в Северную Италию.

Управление здравоохранения Швеции повысило в понедельник риск распространения коронавируса в Швеции с "низкого" до "умеренного". Риск заражения завезенным из других стран COVID-19 классифицируется как "очень высокий", а не просто "высокий", как ранее.

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ШвецияРаспространение коронавируса нового типа
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