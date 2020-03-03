Число летальных исходов коронавируса в штате Вашингтон возросло до девяти

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Количество умерших из числа заразившихся новым типом коронавируса в штате Вашингтон возросло с шести до девяти человек.

Эта информация отражена на сайте управления общественного здравоохранения этого штата.

По информации управления, ко вторнику в Вашингтоне коронавирус выявлен у 27 человек. Девять пациентов умерли. Восемь из них проживали на территории округа Кинг.

Летальные случаи заболевания, вызываемого новым коронавирусом, на территории США подтверждены только в штате Вашингтон.

Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) и власти на местах зафиксировали в стране в общей сложности 118 случаев заражения коронавирусом. Как уточнила телекомпания CNN, в это число включены и те пациенты, у которых коронавирус выявили местные органы здравоохранения, но окончательного подтверждения этих случаев от экспертов ЦКПЗ еще не поступило. Вирус нового типа выявлен у 48 человек, прибывших в США, и у 70 жителей 13 штатов.