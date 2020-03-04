Власти Канады начали рассмотрение вопроса о депортации экс-пособника нацистов Оберлендера

"[Это дело] находится на рассмотрении иммиграционного отдела Совета Канады по делам беженцев и иммиграции", - сказала представительница ведомства Анна Пэйп. Она добавила, что в установленный срок иммиграционный отдел получил дополнительные документы по делу Оберлендера. В частности, 28 февраля пришло письмо от его юристов.

В середине февраля Управление пограничных служб Канады передало дело Оберлендера в Совет Канады по делам беженцев и иммиграции. Как тогда пояснила корреспонденту ТАСС Пэйп, "если дело не будет закрыто, то оно перейдет на слушания по рассмотрению его по существу, где будет определено, обоснованны ли обвинения против Оберлендера и должно ли быть издано распоряжение о его депортации". На данный момент процесс депортации еще не запущен.

Доводы защиты

В письме, полученном Советом Канады по делам беженцев и иммиграции, адвокаты настаивают на закрытии дела своего клиента из-за отсутствия юрисдикции. Они указывают, что миграционные службы не могут выписать приказ на депортацию, так как Оберлендер имеет статус лица, постоянно проживающего в Канаде. В письме говорится и о плохом самочувствии их 96-летнего подзащитного. По словам юристов, он не может читать и плохо слышит, поэтому не имеет возможности в полной мере отстаивать свои интересы.

Адвокаты также утверждают, что Оберлендер в годы Второй мировой войны не был причастен к преступлениям зондеркоманды СС-10 "а". Юристы настаивают, что Оберлендер в тот период времени, когда зондеркоманда СС-10 "а" совершала свои преступления, лишь однажды брал в руки оружие, когда сопровождал баржу с грузом в Ростов. При этом они признают, что позже, во время антипартизанских операций немцев Оберлендеру был выдан пистолет и пистолет-пулемет, но в этот период времени он якобы работал исключительно переводчиком во время допросов задержанных.

Запрос Следственного комитета

Ранее Следственный комитет России в рамках дела об уничтожении фашистами Ейского детского дома в 1942 году запросил у Канады материалы в отношении 96-летнего Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к данному преступлению. СК расследует уголовное дело по статье УК РФ "Геноцид". Оно было возбуждено по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, согласно которым члены зондеркоманды СС-10 "а", применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома.

Ранее в Минюсте Канады корреспонденту ТАСС не стали давать каких-либо комментариев относительно запроса СК РФ, пояснив, что "у Канады и России есть договор о взаимной правовой помощи, а любые запросы, сделанные в соответствии с этим договором, носят конфиденциальный характер".

Гельмут Оберлендер родился 15 февраля 1924 года в селе Молочанск, Запорожской области. После оккупации Украины немецкими войсками в 1941 году он был мобилизован немцами в качестве переводчика и, в частности, служил в зондеркоманде СС-10 "а". После капитуляции Германии ему удалось скрыться и избежать уголовной ответственности, в то время как в 1940-х и 1960-х годах несколько его сослуживцев были задержаны и осуждены. В декабре 2019 года Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в зондеркоманде СС-10 "а", было принято решение о лишении его ранее выданного гражданства.