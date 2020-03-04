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В Приморье из-за мощного снегопада отменили 12 междугородных автобусных рейсов

Аэропорт Владивостока продолжает работать в штатном режиме, отменены только внутрикраевые рейсы по условиям малых аэропортов

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. В Приморском крае транспортные компании отменили в понедельник 12 междугородных автобусных рейсов, в основном из-за сильного снегопада, сообщили ТАСС в диспетчерской автовокзала Владивостока.

По информации Приморского гидрометцентра, за минувшую ночь во Владивостоке выпало 3 мм осадков, но пик снегопада придется на середину дня.

"Сейчас у нас 12 рейсов отменено, практические все по погодным условиям. Это рейсы в Большой Камень, Славянку, Хороль, Покровку и по другим направлениям", - сообщил диспетчер.

При этом аэропорт Владивостока работает в штатном режиме. На утро отменены только внутрикраевые рейсы по условиям малых аэропортов.

Накануне Приморский гидрометцентр распространил штормовое предупреждение о снегопаде. Как ожидают синоптики, в среду на большей территории Приморья будет идти снег, наиболее интенсивный ожидается в южной половине края и будет сопровождаться гололедными явлениями. На дорогах края осложнится обстановка из-за образования заносов, снежного наката и гололедицы.

Теги
РоссияПриморский край
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