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75-летие Победы

Высотные истребители и палубные вертолеты пролетят в небе над Владивостоком в День Победы

Всего в параде задействуют 22 летательных аппарата, летчики уже приступили к тренировкам в местах своей дислокации
Описание
© Сергей Карпухин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Дальние противолодочные самолеты Ту-142, высотные истребители МиГ-31 и палубные вертолеты Ка-27 и Ми-8 пролетят в небе над Владивостоком 9 мая во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего в воздушной части парада примут участие 22 летательных аппарата, сообщила в среду пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего документ включает 116 мероприятий.

"В воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет во Владивостоке 9 мая, запланировано участие 22 летательных аппаратов. 14 самолетов и вертолетов будут представлять морскую авиацию Тихоокеанского флота, а остальные - армию ВВС и ПВО Восточного военного округа. Предварительно известно, что над столицей Приморского края пролетят дальние противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные самолеты Ил-38, самолет Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35 и Су-30СМ, а также палубные вертолеты Ка-27 и Ми-8", - сообщила пресс-служба.

Летчикам предстоит взлетать с трех аэродромов, и они уже начали готовиться к параду. Пока они совершают одиночные полеты в местах своей дислокации, после этого начнутся тренировки в составе тактических групп. Тренировочные полеты над городом запланированы на конец апреля - начало мая.

Пресс-служба Восточного военного округа ранее сообщила, что всего в военных парадах в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ 9 мая будут участвовать более 13,9 тыс. человек. Так, в Хабаровске, где располагается штаб округа, в параде примут участие 38 пеших парадных расчетов в количестве около 4 тыс. человек. Впервые в параде здесь будут участвовать сводные батальоны гвардейского отдельного десантно-штурмового соединения ВДВ из Уссурийска и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты, а также парадный расчет от центра связи ФСО России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПриморский крайХабаровский крайДальний Восток75-летие Победы
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