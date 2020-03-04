Японские авиакомпании сокращают число внутренних рейсов из-за коронавируса

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Ведущие японские авиакомпании All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL) приняли решение сократить число рейсов внутри Японии в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в распространенных в среду заявлениях перевозчиков.

Меры будут действовать в период с 6 по 12 марта. ANA, в частности, отменила около трети ежедневных рейсов между Токио и Саппоро (административный центр префектуры Хоккайдо). Изменения в расписании также касаются маршрутов между Токио и третьим по величине городом Японии - Осакой, а также между Токио и Фукуокой. Общее число отмененных рейсов за указанный период составит порядка 200.

Аналогичные шаги предприняла и авиакомпания JAL, сократив сообщение между Токио и другими крупными городами, включая Фукуоку.

На данный момент число зараженных коронавирусом в Японии достигло 1 тыс. человек, 12 умерли. Среди зараженных большинство (706 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.