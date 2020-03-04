Полиция Приморья вернула хозяйке похищенную пять лет назад собаку

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Полиция приморского города Артем обнаружила и вернула русского спаниеля по кличке Бим хозяйке, у которой его украли в 2015 году, сообщает в среду пресс-служба УМВД Приморья.

В начале февраля полиция Артема возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после публикации видео и петиции о "концлагере для собак". Его устроил во дворе своего частного дома местный житель. Видеозаписи зоозащитников об этом месте вызвали сильный резонанс в социальных сетях. И именно на этих кадрах 68-летняя хозяйка увидела Бима и узнала его.

"Женщина рассказала, что, увидев в социальных сетях видеосюжет с улицы Солнечной, опознала свою собаку, похищенную еще в 2015 году. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа городского отдела внутренних дел. Информация подтвердилась. Пес на глазах сотрудников полиции, представителей зоозащитной организации и средств массовой информации признал хозяйку. Бим радостно вилял хвостом и кружил около пенсионерки", - говорится в сообщении.

Хозяин "концлагеря для собак", 65-летний житель Артема, признался в том, что выкрал спаниеля в подарок дочери. Теперь к возбужденному в отношении него делу о жестоком обращении с животными добавилось еще одно - о краже (статья 158 УК РФ). Расследование обоих дел продолжается, а собака вернулась к своей хозяйке.