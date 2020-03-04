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Полиция Приморья вернула хозяйке похищенную пять лет назад собаку

Жительница Артема увидела похищенного пса на видеозаписи местных зоозащитников, где был показан "концлагерь для собак", который устроил во дворе своего дома 65-летний мужчина

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Полиция приморского города Артем обнаружила и вернула русского спаниеля по кличке Бим хозяйке, у которой его украли в 2015 году, сообщает в среду пресс-служба УМВД Приморья.

В начале февраля полиция Артема возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после публикации видео и петиции о "концлагере для собак". Его устроил во дворе своего частного дома местный житель. Видеозаписи зоозащитников об этом месте вызвали сильный резонанс в социальных сетях. И именно на этих кадрах 68-летняя хозяйка увидела Бима и узнала его.

"Женщина рассказала, что, увидев в социальных сетях видеосюжет с улицы Солнечной, опознала свою собаку, похищенную еще в 2015 году. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа городского отдела внутренних дел. Информация подтвердилась. Пес на глазах сотрудников полиции, представителей зоозащитной организации и средств массовой информации признал хозяйку. Бим радостно вилял хвостом и кружил около пенсионерки", - говорится в сообщении.

Хозяин "концлагеря для собак", 65-летний житель Артема, признался в том, что выкрал спаниеля в подарок дочери. Теперь к возбужденному в отношении него делу о жестоком обращении с животными добавилось еще одно - о краже (статья 158 УК РФ). Расследование обоих дел продолжается, а собака вернулась к своей хозяйке.

Теги
РоссияПриморский край
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