Камчатский край увеличил количество заявок на целевой набор в медицинские вузы России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 марта. /ТАСС/. Заявка Камчатского края на заключение договоров о целевом обучении медиков в вузах страны в 2020 году увеличена до 94 мест. В 2019 году было заключено 75 договоров, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. В частности, по специальности "Лечебное дело" целевыми станут 70% бюджетных мест, по специальности "Педиатрия" - 75%. Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов. Дефицитными специальностями в Камчатском крае остаются участковые терапевты и педиатры, врачи скорой медицинской помощи и анестезиологи-реаниматологи.

"В 2019 году было заключено 75 договоров о целевом обучении по направлениям "Лечебное дело" и "Педиатрия" и 22 - о целевом обучении в ординатуре. В 2020 году заявка региона увеличена до 94 мест, для ординаторов предусмотрено 28 мест. Условием договоров о целевом обучении с 2019 года является заключение трудового договора о работе в государственном учреждении здравоохранения Камчатского края в соответствии с полученной квалификацией не менее трех лет. При невыполнении данных обязательств "целевик" возмещает расходы, затраченные на его обучение и меры социальной поддержки", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Елены Сорокиной.

Руководитель министерства добавила, что на сегодня в регион необходимо привлечь 28 участковых терапевтов, 27 врачей скорой помощи, 18 участковых педиатров, 15 анестезиологов-реаниматологов.

Раннее глава региона Владимир Илюхин заявлял, что низкие показатели по диспансеризации в регионе (одни из самых низких в стране) связаны с дефицитом медиков первичного звена в медицинских учреждениях, но руководство региона налаживает работу по исправлению ситуации. В 2019 году благодаря мерам, которые были направлены на реализацию кадровой политики в сфере здравоохранения, в Камчатский край были привлечены 146 медицинских специалистов.

В настоящее время в государственной системе здравоохранения региона работают почти 4,5 тыс. врачей и медицинских сестер.