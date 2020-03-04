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Аномально теплая зима может стать причиной дефицита наполняемости водохранилищ в России

Речь идет о Верхневолжском каскаде, бассейнах Оки, водохранилищах вокруг Московского региона, пояснил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Дефицит наполняемости водохранилищ может возникнуть в России в связи с аномально теплой зимой, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Определенные вопросы в связи с такой теплой зимой возникают. Может, конечно, быть определенный дефицит наполняемости водохранилищ, речь о Верхневолжском каскаде, бассейнах Оки, водохранилищах вокруг Московского региона. Были проблемы с водохранилищами в Крыму, однако там прошли дожди. Кроме того, мы ждем в конце первой декады марта выхода очередного циклона там с Балкан", - сообщил он.

По словам Варакина, в настоящее время никаких других критических последствий аномально теплой зимы в России не предвидится. Более того, по его словам, зимовка озимых прошла хорошо.

"Зимовка озимых в тех местах, где снега уже нет, по всем показателям, в частности, речь о болезнях и потерях, прошла на качественном уровне, лучше даже, чем в прошлую зиму, и даже за последнее пятилетие. Если у нас в марте никаких холодов в этих местах не будет, то это [теплая и малоснежная зима] не отразится отрицательным образом", - отметил он.

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Россия
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