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В Сочи разработают новый генеральный план города

Как сообщил начальник Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сергей Оганезов, существующий в настоящее время генеральный план, разработанный в 2009 году, не соответствует ситуации в городе

СОЧИ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Сочи рассчитывают в течение двух лет обновить генеральный план города и принять его на 20 лет, сообщил журналистам в среду начальник Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сергей Оганезов.

"Рассчитываем, что к лету уже будет заключен муниципальный контракт с организацией, которая будет выполнять на сегодняшний день корректировку действующего генерального плана города. Займет эта процедура порядка двух лет. Работа очень масштабная, очень большая. Очень надеюсь, что в результате мы получим основной документ территориального планирования, принятый на 20 лет, по которому мы будем уже все понимать куда двигаемся в плане градостроительства", - сказал Оганезов.

По его словам, существующий в настоящее время генеральный план, разработанный в 2009 году, не соответствует ситуации в городе. В связи с этим на курорте снижается инвестиционная привлекательность. "Приезжают иностранные организации, которые хотят строить какие-то гостиницы, магазины. Мы, учитывая генеральный план, на сегодняшний день не можем им дать реализовать свои инвестиционные проекты", - сказал он.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье в городе популярен отдых по программам санаторно-курортного отдыха. В Сочи также активно развивается событийный туризм, в городе ежегодно проходит около 400 различных мероприятий, в том числе Всероссийский фестиваль "Кинотавр", Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", этап автогонок "Формула-1" и другие. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек.

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