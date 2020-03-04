Матвиенко призвала женщин больше заботиться о мужчинах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мужское здоровье должно стать предметом общей заботы современного общества, так как они в среднем живут меньше, чем женщины, но во многом от них зависит здоровье и душевная гармония женщин. Об этом заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду на пленарном заседании форума "Здоровье женщины - благополучие нации".

"К сожалению, мужчины в среднем живут на 10 лет меньше, чем женщины. Они больше подвержены стрессу, у них больше плохих привычек. Даже гипертония теперь уже считается не только женской болезнью. Сейчас здоровье мужчин также выходит на первый план и должно быть предметом нашей общей заботы", - сказала Матвиенко.

По ее словам, миссия женщины велика, это не только забота о здоровье детей и о собственном здоровье, но и забота о мужчинах. "Не стоит забывать, что женское здоровье, душевная гармония, красота и успех во многом зависят именно от мужчин", - отметила Матвиенко.

Председатель Совфеда напомнила, что Совет по региональному здравоохранению по поручению палаты разработал комплекс дополнительных мер по сохранению мужского здоровья. "Я уже говорила, что сегодня каждый может пройти диспансеризацию, но обратим внимание на поликлиники: очереди из мужчин, желающих пройти диспансеризацию, даже в дополнительный выходной как-то не видно. Культуры заботы о своем здоровье нам всем не хватает. Ее нужно воспитывать", - заключила Матвиенко.