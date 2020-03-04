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В Москве умер адмирал флота, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Сорокин

Его похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Адмирал флота, участник Великой Отечественной войны Алексей Сорокин умер в Москве в возрасте 97 лет. Об этом в среду сообщается на сайте Клуба военачальников Российской Федерации.

В Клубе добавили, что президент организации генерал армии Анатолий Куликов от имени членов Совета клуба выразил глубокие соболезнования родным и близким адмирала.

Алексей Сорокин будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом ТАСС сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

"В ночь на среду адмирал флота Сорокин скончался в военном госпитале имени Мандрыко. Предположительно он будет похоронен 6-7 марта на военно-мемориальном кладбище в Мытищах", - сказал он.

Алексей Сорокин родился 28 марта 1922 года в селе Кирилловка Горьковской (ныне Нижегородской) области. В 1952 году окончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина.

C 1964 года служил на Тихоокеанском флоте, c 1973-го являлся членом Военного совета, занимал должность начальника политуправления Северного флота, c 1980-го - начальника политического управления ВМФ, а c 1981 года стал первым заместителем начальника Главного политического управления. В 1989 году назначен военным инспектором-советником группы Генеральных инспекторов Минобороны СССР.

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, Ленина, Почета, медалями. Уволен с военной службы в 1992 году.

 

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