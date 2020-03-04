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Михаил Абызов 25 марта женится в СИЗО "Лефортово"

У экс-министра и его будущей жены уже есть ребенок

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Бывший министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов, находящийся под стражей по делу о создании преступного сообщества, в конце марта заключит в СИЗО брак с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой, которая является матерью его сына. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Аснис.

"Моим доверителем и его невестой поданы заявления в ЗАГС Рязанского района Москвы. Проведение бракосочетания, которое будет выездным и пройдет в СИЗО "Лефортово", запланировано на 25 марта и согласовано с ФСИН и Следственным комитетом", - сказал адвокат.

От первого брака у Абызова есть трое детей, в 2018 году его будущая супруга родила ему сына.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Ему вменяется создание преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), отмывание денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Теги
Абызов, Михаил АнатольевичРоссия
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