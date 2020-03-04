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Распространение коронавируса нового типа

В КНР проверили на коронавирус заключенного россиянина перед передачей РФ

Тесты оказались отрицательными

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Заключенный россиянин, переданный для отбытия срока заключения из Китая в Россию, был предварительно обследован на коронавирусную инфекцию. Тесты показали отрицательный результат. Об этом корр. ТАСС сообщил во вторник атташе по печати Генерального консульства РФ в Гуанчжоу Александр Капишников.

"Китайская сторона специально предоставила нам результаты медицинского обследования, в том числе - на предмет наличия коронавирусной инфекции. Тесты показали отрицательный результат", - отметил дипломат.

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"Это второй случай передачи заключенного с Юга Китая и первый с момента открытия в 2007 году Генерального консульства в Гуанчжоу случай с передачей осужденного гражданина России для отбывания наказания в РФ, - уточнил он. - Несмотря на текущую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний приняли мужественное решение приехать и в соответствии с достигнутыми ранее, еще до начала эпидемии, решениями вывезти его в обозначенный срок", - сказал он.

"Ситуация с коронавирусом не помешала. Тюрьмы и следственные изоляторы на территории Китая находятся под особым контролем, туда не впускают лиц со стороны, чтобы не допустить проникновения коронавирусной инфекции в эти закрытые учреждения, поэтому все находящиеся там лица, по крайней мере, на Юге Китая, они без заболевания. Тем не менее, китайская сторона специально предоставила нам результаты медицинского обследования", - рассказал Капишников. В минувшую пятницу, уточнил он, заключенного привезли в международный аэропорт Гуанчжоу "Байюнь", там был подписан акт о передаче заключенного, и в сопровождении конвоя он отбыл на территорию РФ.

Капишников отметил слаженность и продуктивность взаимодействия Управления тюрем КНР и Министерства юстиции КНР, с китайской стороны, и Минюста РФ и ФСИН РФ, с российской стороны. Он добавил, что работа с документами для осуществления этой операции была проведена в сжатые сроки. Теперь, по его словам, "заложена хорошая основа взаимодействия российской и китайской сторон". "Теперь механизм отлажен, и в том случае, если родственники заключенных на территории России пожелают, чтобы заключенные отбывали свой срок на территории России, то у нас есть полное понимание, как это происходит, рабочий процесс нам понятен. Рассчитываем, что это будет использоваться и нами, и китайской стороной в дальнейшей работе", - отметил Капишников.

По имеющейся информации, резюмировал дипломат, как заключенный, так и сотрудники ФСИН сейчас проходят 14-дневный карантин на территории РФ.

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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