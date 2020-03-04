Десять школьников победили в конкурсе сочинений на тему Великой Отечественной войны

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Десять школьников стали победителями Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности", приуроченного к проведению в России Года памяти и славы. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России в среду.

"Во Всероссийском конкурсе сочинений среди школьников "Без срока давности", приуроченном к проведению в России в 2020 году Года памяти и славы, приняли участие 133 600 учеников 5-11-х классов из 85 субъектов Российской Федерации, в том числе 37 учеников 5-11-х классов школ при посольствах России за рубежом", - говорится в сообщении.

В федеральный этап конкурса прошли 87 работ: по одной от каждого региона и две от школ при посольствах России. Согласно правилам конкурса победителями становятся восемь участников, однако их число было увеличено до десяти, в связи с тем, что три работы набрали одинаковое количество балов.

Финалистам и победителям Всероссийского конкурса вручат дипломы Минпросвещения России на торжественной церемонии в Москве. Также ребят пригласили на парад на Красной площади, который состоится 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года. Тематические направления конкурса меняются из года в год и, как правило, приурочены к важным событиям культуры, науки, общественной жизни России и мира.