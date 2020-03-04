Полиция Греции применила слезоточивый газ против мигрантов из Турции

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Греческая полиция и военные в среду применили слезоточивый газ против сотен мигрантов из Турции, которые пытались попасть из приграничного района в Грецию. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, столкновения произошли в среду утром. На место происшествия также приехали пожарные машины.

Миграционная ситуация на границе Греции и Турции резко обострилась 28 февраля - после того, как Анкара объявила об открытии границы для мигрантов в связи с тем, что ЕС не оказывает полную поддержку Турции в ее действиях в сирийском Идлибе.

В разгар миграционного кризиса в 2016 году Брюссель и Анкара заключили соглашение, согласно которому Турция закрыла свои границы с ЕС для мигрантов, а Евросоюз заплатил за это 6 млрд евро. Евросоюз также пообещал Анкаре безвизовый режим, однако не сдержал это обещание, потребовав от Турции сначала пересмотреть свое антитеррористическое законодательство. К настоящему моменту на территории Турции скопились свыше 3,5 млн мигрантов, желающих попасть в Европу.