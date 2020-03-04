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Берлинское заведение российского ресторатора попало в гид "Мишлен"

Речь идет о ресторане Mine, который принадлежит Араму Мнацаканову

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Дирекция французского гастрономического гида "Мишлен" внесла в его немецкоязычный вариант берлинский ресторан Mine петербургского ресторатора Арама Мнацаканова, сообщается на сайте путеводителя.

Критики гида отмечают, что в заведении, расположенном в берлинском квартале Курфюрстендамм, предлагают "каждодневную пищу, доведенную <...> до шикарного уровня".

"Гастрономическая философия блюд тяготеет к кухне итальянского направления, однако в то же время находится и под влиянием родной рестораторам России", - говорится в рецензии.

Эксперты отметили не только предлагаемые блюда, но и подбор вин по бокалам.

Ресторан Mine существует в Западном Берлине с января 2017 года. Арам Мнацаканов открыл его вместе с сыном Михаилом, который сейчас является шеф-поваром заведения.

О гиде и его критериях

Самый ранний путеводитель компании "Мишлен" был выпущен в 1900 году и изначально представлял собой список разных мест, о которых необходимо знать путешественнику-автомобилисту: отелях, ресторанах и автостоянках. Впоследствии в компании начали составлять рейтинг ресторанов в соответствии с их ценовой политикой. Одну звезду (по принятой для французского издания системы оценок) получали рестораны с высокими ценами. Через некоторое время составители ввели дополнительные оценки - две и три звезды - и изменили критерии их присуждения. Сегодня одна звезда означает "хороший ресторан", две - "отличная кухня", три - "великолепное заведение".

Современные критерии оценки являются коммерческой тайной гида. Рестораны оценивают инспекторы издания, которые посещают заведения инкогнито.

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