Справороссы предложили ввести уголовную ответственность за нарушение правил ликвидации ЧС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий для должностных лиц уголовную ответственность за нарушение правил предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС). Правительство РФ и Верховный суд не поддерживают инициативу.

Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс (УК) РФ статьей 219.1 об ответственности должностных лиц за нарушение норм и правил по предупреждению и ликвидации ЧС и невыполнение мероприятий в области гражданской обороны, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, гибель человека либо гибель двух или более лиц. За указанные деяния предлагается установить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Сейчас уголовная ответственность предусмотрена только за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия (статья 219 УК РФ).

"Мы понимаем, что стихию не остановить, но абсолютно реально сделать так, чтобы люди не гибли, - приводит слова Миронова его пресс-служба. - Если граждан вовремя не предупредили либо не были приняты необходимые меры и люди погибли, для должностных лиц должна наступать уголовная ответственность".

В официальном отзыве правительства указывается, что данные нарушения уже могут быть квалифицированы по частям второй или третьей статьи 293 УК РФ ("Халатность"). "При этом санкцией части второй статьи 293 кодекса установлено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, что значительно строже, нежели наказание, предусмотренное санкцией части первой проектируемой статьи 219.1 кодекса (лишение свободы на срок до трех лет) за деяние с аналогичными последствиями", - отметили в кабмине.